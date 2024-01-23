هدم مبنى في مدينة الطيرة

أقدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، على مبنى في مدينة الطيرة بحماية قوات مدججة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

من مكان الهدم بالطيرة، صباح اليوم (عرب 48)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مبنى في مدينة الطيرة بعد أن اقتحمت الحي الشرقي بحماية قوات مدججة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

وبعد أن قامت قوات الشرطة باقتحام الحي، طوقته ومنعت السكان من الوصول إليه والاقتراب منه، ووفرت الحماية للآليات خلال تنفيذ عملية هدم المبنى.

وعلم أن السلطات الإسرائيلية هدمت المبنى بذريعة البناء دون ترخيص.

ويشكو سكان الحي الشرقي في مدينة الطيرة من فرض عشرات أوامر الهدم والإخلاء التي تهدد عشرات المنازل والمباني والمخازن التجارية.

وأفاد عدد من السكان بأن السلطات الإسرائيلية تشن هجمة على الأرض والمسكن في الطيرة بعد غياب دام أشهر منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد والرملة ويافا ودهمش وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وجسر الزرقاء وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.