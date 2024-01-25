رهط: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق

أسفر حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة في رهط عن إصابة شخص بجراح خطيرة وآخر بجراح طفيفة، أحيلا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث (تصوير طواقم الإسعاف)

أصيب شخصان أحدهما بجراح خطيرة في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية، حيث عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس فيما وصفت حالة المصاب الآخر بالطفيفة.

وقال المضمد تامر أبو النجا، إن "المصاب كان على الشارع وهو فاقد الوعي وعانى جروحا خطيرة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وجرى نقله بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.