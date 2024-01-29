اتهام شابين بمحاولة قتل موظف في أم الفحم

وفقا للائحة الاتهام فإن "المتهمين تسببا بإصابة الموظف بجروح خطيرة، مكث على إثرها لمدة ثلاثة أشهر في المستشفى، خضع خلالها لعمليات معقدة".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين، في العشرينيات من العمر، من مدينة أم الفحم، نسبت إليهما تهمة "محاولة ارتكاب جريمة قتل، وحيازة سلاح، وتشويش مجريات التحقيق، والتسبب بإصابة خطيرة، وأضرار في الممتلكات".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين أطلقا النار على موظف جباية الأموال في أحد الحوانيت لبيع المستلزمات الكهربائية بعد أن طالب قريبهما بدفع ديونه التي تقدر 27.500 شيكل".

وذُكر في اللائحة أن "موظف جباية الأموال أجرى عدة مكالمات مع المدين وطالبه بتسديد ديونه، وفي إحدى المحادثات تلاسن الطرفان، وعند معرفة قريبه المتهم بالأمر قرر قتل الموظف، وبعد عدة أيام من المحادثة اتصل أحد المتهمين على المتجر وعرض نفسه كشقيق المدين وتخلل المحادثة مشادات كلامية واتهام للموظف بسب أخيه، إلا أن الموظف أنكر ذلك وأنهى المحادثة، وخلال ذلك النهار توجه المتهمان إلى المتجر وبحوزتهما سلاح وفور وصولهما أطلق أحدهما النار على موظف الجباية الذي حاول الفرار وسقط أرضا، وخلال ذلك اقترب منه أحد المتهمين ومن مسافة قريبة واصل إطلاق النار عليه، ومن ثم خرجا وأطلقا النار على المتجر ما أسفر عن أضرار لبابه الزجاجي، وفرّا على متن دراجة نارية".

وجاء في اللائحة كذلك أن "المتهمين تسببا بإصابة الموظف بجروح خطيرة، مكث على إثرها لمدة ثلاثة أشهر في المستشفى، خضع خلالها لعمليات معقدة".

ولفتت إلى أن "المتهمين حاولا إخفاء أي أدلة من خلال حرق الخوذ والملابس التي استخدماها، والاستحمام وتبديل الملابس".