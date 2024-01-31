الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تراكمت الثلوج بنحو 80 سم في القسم السفلي من الجبل، في حين تراكمت على القسم العلوي بأكثر من متر.

تواصل تساقط الثلوج في الساعات الـ24 الأخيرة، وأضيفت نحو 20 سم على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ فإن الثلوج تراكمت بنحو 80 سم في القسم السفلي من الجبل، في حين تراكمت على القسم العلوي بأكثر من متر.

وبلغت درجة الحرارة 3 درجات مئوية تحت الصفر في القسم السفلي من جبل الشيخ، في ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة التي تسود مختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن منتجع جبل الشيخ قد أُغلق أمام الزوار بسبب القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني بسبب الحرب على قطاع غزة.