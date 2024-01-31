تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل يوسف حاج يحيى من الطيبة

قررت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم، تمديد اعتقال مشتبهين من مدينة الطيبة على ذمة التحقيق بالضلوع في جريمة قتل الشاب يوسف حاج يحيى.

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، اعتقال مشتبهين من مدينة الطيبة على ذمة التحقيق بالضلوع في جريمة قتل الشاب يوسف حاج يحيى، وذلك لغاية يوم الجمعة المقبل.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق، بعد أن أعلنت الشرطة عن اعتقالهما، الأسبوع الماضي.

وقُتل الشاب يوسف حاج يحيى، يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدرسة (عمال) في الطيبة.

وفي السياق، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الأربعاء، أمر حظر النشر على تفاصيل التحقيقات الجارية وعلى هوية المشتبهين، حتى الأول من آذار/ مارس المقبل.