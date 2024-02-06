اعتقال الباحث والقيادي والمحلل السياسي صالح لطفي

القوات المقتحمة أبلغت العائلة بأن لطفي سيقتاد إلى مركز للشرطة في أم الفحم، وبعد أن توجهت العائلة إلى هناك قيل لهم إنه لم يحضر إلى المركز.

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم الثلاثاء، منزل الباحث والمحلل السياسي، صالح لطفي، من مدينة أم الفحم، واقتادته إلى جهة مجهولة لغاية الآن.

وقالت عائلة لطفي إن القوات المقتحمة للمنزل أرادت أن تقوم بعملية تفتيش للمنزل غير أن لطفي رفض ذلك، ثم جرى اقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن القوات المقتحمة أبلغت العائلة بأن لطفي سيقتاد إلى مركز للشرطة في أم الفحم، وبعد أن توجهت العائلة إلى هناك قيل لهم إنه لم يحضر إلى المركز.

يشار إلى أن الشيخ صالح لطفي، أحد أبرز قيادات العمل الإسلامي في الداخل الفلسطيني، وهو متخصص في العلوم السياسية وعمل في مرحلة سابقة مديرا لمركز الدراسات المعاصرة قبل حظره بعد حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) أواخر العام 2015.