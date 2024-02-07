مقتل شخص في جريمة إطلاق نار في كفر قاسم

قتل 12 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل الشاب عكرمة أحمد سليمان عيسى (48 عاما)، بعد تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم، فجر اليوم الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في كفر قاسم جراء تعرضه إلى إطلاق نار، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان ونقل شخص وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وأوضحت في بيانها أن الشرطة أجرت عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع البيانات والأدلة الجنائية في محيط ومكان الجريمة، حيث تجري التحقيق في الخلفية والملابسات، على ما ورد في بيان الشرطة.

12 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 12 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.