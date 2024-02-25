"الشرطة أصل الورطة": وقفة احتجاجيّة في أم الفحم بعد ساعات من جريمة قتل

تظاهَر المحتجّون عند مدخل مدينة أم الفحم. وجاءت التظاهرة بعد دعوات من مجموعات شبابية في المدينة، احتجاجًا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

شارك أهال في مدينة أم الفحم، الأحد، في وقفة احتجاجية ضدّ الجريمة والعنف، وذلك بعد ساعات على مقتل عارف أنور شيخ زيد (30 عامًا) وإصابة آخريْن، بعد تعرضهم لجريمة إطلاق نار في المدينة.

وتظاهَر المحتجّون عند مدخل مدينة أم الفحم. وجاءت التظاهرة بعد دعوات من مجموعات شبابية في المدينة، احتجاجًا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تحمّل الشرطة مسؤولية تفشّي الجريمة في المجتمع العربي، كُتب على بعضها: "الشرطة أصل الورطة"، "كفى لسفك الدماء"، "دم شبابنا غال"، و"لا نريد شرطة تحمي المجرمين وتُرعب المواطنين الآمنين".

وهتف المشاركون في الوقفة بشعارات عدّة، مطالبين الشرطة بالتحرك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وعدم التقاعس في ذلك.

وقُتل في وقت سابق الأحد، الشاب عارف أنور شيخ زيد، وأصيب شخصان آخران بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتُكبت على الشارع الرئيسي في المدينة.

وشهدت المدينة ومكان الجريمة حالة توتر شديدة، إذ حصلت مناوشات بين الشرطة وعدد من الأهالي، وأغلقت الشرطة الشارع الرئيسي مما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.