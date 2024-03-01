المتابعة تدعو للمشاركة في مظاهرة قطريّة ضد الحرب على غزة السبت

قالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة "تدعو وقف الحرب الإجرامية ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياح لمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة".

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، للمشاركة في المظاهرة القطرية، ضد الحرب على غزة، غدا السبت.

وذكرت المتابعة في بيانها أن المظاهرة "ستنطلق يوم غد السبت، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا (12:30) من ساحة النصب التذكاري في كفركنا، وستسير في أحياء البلدة نحو المعلب البلدي".

وقالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة "تدعو وقف الحرب الإجرامية ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياح لمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة، لتشكل بذلك تصعيدا لحرب الإبادة التي تقوم إسرائيل (بشنّها) بقيادة حكومتها الفاشية في غزة".

وشدّد البيان على أن "المظاهرة تأتي لإعلان الموقف ضد المجزرة اليومية المتدحرجة ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس. ومن أجل إعلان موقف حازم ضد النوايا الإسرائيلية، لمنع أبناء جماهيرنا الفلسطينية في الداخل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك ومنعهم من الصلاة وأداء شعائرهم الدينية فيه".

وتجري المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة برفض ترخيصها، وفي نهاية المطاف حصلت المتابعة على الترخيص، رغم ما بقي فيها من قيود.

وللسفر غدا السبت للمشاركة في المظاهرة ضد مجازر الاحتلال من حيفا، هناك التقاء عند الساعة 11:15 (الساعة 11 وربع) عند مسرح الميدان، في شارع الخوري 2 في المدينة.