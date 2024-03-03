هبة الكرامة: العمل لصالح الجمهور وتغريم الشاب تامر ضعيف من عرعرة

قررت المحكمة في مدينة الخضيرة، اليوم، على تامر ضعيف (23 عامًا) من عارة - عرعرة، العمل لصالح الجمهور لمدة 9 شهور وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل وتعويض لشرطي قدره ألفي شيكل، على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

فرضت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، على الشاب تامر ضعيف (23 عامًا) من عارة - عرعرة في منطقة المثلث، العمل لصالح الجمهور لمدة 9 شهور وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل وتعويض لشرطي قدره ألفي شيكل، وذلك على خلفية مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

ونسبت النيابة للشاب ضعيف "الاعتداء على الشرطة والإخلال بالنظام العام"، وأصدرت المحكمة قرارها اليوم بعد مداولات استمرت لأكثر من سنتين في الملف.

واعتقل ضعيف خلال أحداث هبة الكرامة، فيما أطلق سراحه بعد مدة قصيرة من الاعتقال وحتى فرض عليه العمل لصالح الجمهور كان خارج السجن.

وقال المحامي أحمد يونس، الموكل بالدفاع عن الشاب تامر ضعيف، لـ"عرب 48" إن "القرار جيد جدًا بالنسبة لنا، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وما نشهده من ملاحقات وفرض عقوبات لفترات زمنية طويلة داخل السجون".

وأضاف أن "النيابة نسبت للشاب ضعيف محاولة الاعتداء على شرطي، ولذلك تم فرض عليه العمل لصالح الجمهور لمدة 9 شهور، وأيضًا دفع تعويض للشرطي بقيمة ألفي شيكل إضافة لدفع غرامة قدرها 3 آلاف شيكل".

وختم المحامي يونس بالقول إن "القرار جيد في ظل التهم التي وجهت لموكلي، خاصةً أن مكان العمل لصالح الجمهور سيكون في بلده".