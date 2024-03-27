إغلاق كافة المدارس في سخنين في يوم الأرض

قررت اللجنة بالإضافة إلى إغلاق جميع المدارس في المدينة، يشمل البساتين، ورياض الأطفال، والحضانات، تخصيص أول حصتين، غدا الخميس، للحديث مع الطلاب حول يوم الأرض الخالد من أجل "تعزيز رواية شعبنا وأن نحمل رسالة يوم الأرض، رسالة الآباء والأجداد".

من مسيرة يوم الأرض في سخنين، العام الماضي (أرشيف "عرب 48")

أعلنت لجنة أولياء الأمور العامة في سخنين، اليوم الأربعاء، عن قرارها إغلاق كافة المدارس في المدينة، يشمل البساتين، ورياض الأطفال، والحضانات، يوم السبت المقبل، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض.

واجتمعت لجنة أولياء الأمور العامة في سخنين، يوم الأحد الماضي، وناقشت إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد.

وقررت اللجنة بالإضافة إلى إغلاق جميع المدارس في المدينة، يشمل البساتين، ورياض الأطفال، والحضانات، تخصيص أول حصتين، غدا الخميس، للحديث مع الطلاب حول يوم الأرض الخالد من أجل "تعزيز رواية شعبنا وأن نحمل رسالة يوم الأرض، رسالة الآباء والأجداد".

كما قررت اللجنة توزيع منشور على الطلاب يتضمن شرحا عن يوم الأرض، أسبابه وأحداثه. ونشر فيديو تم إنتاجه على يد لجنة أولياء الأمور والمركز الجماهيري وطلاب الخطابة الذين تحدثوا عن يوم الأرض باللغات العربية، والعبرية، والإنجليزية.