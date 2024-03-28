قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم، تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من شفاعمرو.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد شخص من مدينة شفاعمرو، يبلغ من العمر 59 عاما، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده تنسب إليه تهمة قتل زوجته البالغة من العمر 54 عاما، يوم 3 آذار/ مارس 2024، طعنا بالسكين في قرية عبلين.

وضحية جريمة القتل تدعى أمل صبحي خطيب من شفاعمرو.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "بسبب خلاف بين المتهم وزوجته، قرر الزوج قتلها، وفي يوم الحادثة قام بمراقبتها، ولدى خروجها من المنزل بسيارتها اصطدم بسيارتها بواسطة سيارته، ومن ثم ترجل من السيارة وطعنها عدة طعنات مما أدى لوفاتها".