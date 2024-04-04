اتهام شابين من باقة الغربية بـ"الاتجار بالأسلحة لأغراض إرهابية"

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ مصطفى عرفة وعمر صفا، من سكان مدينة باقة الغربيّة، نسبت إليهما "الاتجار بالأسلحة لأغراض إرهابيّة، والاتصال مع عميل أجنبي".

ونسبت لائحة الاتهام للمتهمين "تجارة الأسلحة لأغراض إرهابيّة، تجارة وحيازة الأسلحة، إطلاق النار والاتصال مع عميل أجنبي".

وطلبت النيابة حبس المتهمين لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقّهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهميْن وسعيد جابر كانا بعلاقة صداقة، جابر هو من سكان مخيم نور شمس للاجئين في منطقة السلطة الفلسطينية وكان ناشطًا في حركة نور الشمس. وخلال هذا التعارف اشتبه المتهم مصطفى في أن سعيد عضو في تنظيم إرهابي وعلى صلة به، وخلال عام 2023 قام المتهمان بالتنسيق مع سعيد وقررا شراء ذخيرة وخراطيش للأسلحة وقاما بشراء هذه الأسلحة من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن ثم بيعها لسعيد في مخيم اللاجئين، وتمّ تحويل جزء من أموال شراء الأسلحة من الأردن".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "في عامي 2023 و2024، قام المتهمان وبشكل مشترك بشراء مئات قطع الرصاص لمختلف أنواع الأسلحة من أحد سكان عسفيا بعشرات آلاف الشواكل وباعاها لسعيد وناشطين من جنين. وكان المتهمان يمتلكان ويحملان أسلحة وذخائر في عدد كبير من المناسبات في أراضي السلطة الفلسطينية، وفي بعض المناطق قاما بإطلاق النار في الهواء في منطقة سكنيّة".