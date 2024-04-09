إطلاق سراح الشاب محمد كيلاني من أم الفحم بعد إنهاء اعتقاله الإداريّ 

تم إطلاق سراح كيلاني في منطقة مفتوحة، بدون وسيلة للتواصُل مع العائلة، فيما تواصل كيلاني مع عائلته من عابر طريق.

أطلقت السلطات الإسرائيلية، سراح الشاب محمد كيلاني (25 عامًا) من مدينة أم الفحم، وذلك بعد إنهاء الاعتقال الإداريّ الذي فُرض عليه، والذي استمرّت مدّته لـ3 أشهر.

وتم إطلاق سراح كيلاني في منطقة مفتوحة، بدون وسيلة للتواصُل مع العائلة، فيما تواصل كيلاني مع عائلته من عابر طريق.

واعتقل كيلاني يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، من منزل العائلة في المدينة وذلك بعد الاعتداء على العائلة، ما تسبب بإصابة أشقائه بجروح بعضها خطيرة، حيث مكثوا لأكثر من أسبوعين في المستشفى؛ كما تسبب بأضرار في المنزل.

ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على فرض الاعتقال الاداري على كيلاني حتى 29 أيار/ مايو المقبل، فيما قرر رئيس المحكمة المركزية في مدينة حيفا تخفيض مدة الاعتقال الإداري حتى 9 نيسان/ أبريل.

ونسب لكيلاني التواصل مع عميل أجنبي، والانتساب إلى تنظيم معاد، فيما ترافع عن الشاب المحامي خالد محاجنة.