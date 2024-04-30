ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ4 سم

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بمقدار 4 سم خلال الأيام الأخيرة. وبحسب بيانات قياس سلطة المياه فإن مستوى بحيرة طبرية يبلغ 209.325-.

سجّل منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفاعا بـ4 سم خلال الأيام الاخيرة، بفعل هطول الأمطار وتدفق المياه من المناطق المحيطة؛ وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب معطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.325- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 52.5 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة.

ويتوقع أن يواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع ببضع سنتيمترات أخرى بفعل هطول الأمطار.

وتصب الأودية والجداول من المناطق المحيطة إثر تدفق المياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة في البحيرة، وشهد منسوب مياه طبرية ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة.