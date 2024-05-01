المحكمة تفرض الحبس لمدة 25 عاما على قاتل شريفة أبو معمر

قال محمد أبو معمر، زوج الضحية شريفة أبو معمر، لـ"عرب 48" إن "الحكم اليوم هو بمثابة نص عدل لنا. لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوّض حجم الكارثة التي وقعت علينا بعد فقدان زوجتي شريفة".

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء، السجن لمدة 25 عاما على المتهم فارس الشمالي من مدينة الرملة، بضلوعه في جريمة قتل المربية شريفة أبو معمر (30 عاما) في العام 2020.

وبالإضافة إلى قرار الحكم بالسجن الفعلي لمدة 25 عاما، فرضت المحكمة على القاتل دفع تعويض قدره 20 ألف شيقل، والحبس مع وقف التنفيذ لمدة 10 أعوام.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد نضال عائلة أبو معمر أمام النيابة العامة والمحكمة التي أدانت القاتل بتهمة القتل العمد في نهاية المطاف، بعد أن عزّمت على اتهامه ببنود تهم مخففة، بالقتل غير المتعمد، أو القتل عن طريق الإهمال. وقبلت المحكمة ادعاءات النيابة العامة بأن الجريمة وقعت بعد أن خُطط لها، وليس عن طريق الخطأ كما ادعى محامي الدفاع عن المُدان بالقتل.

وقال محمد أبو معمر، زوج الضحية شريفة أبو معمر، لـ"عرب 48" إن "الحكم اليوم هو بمثابة نص عدل لنا. لا يوجد أي شيء يمكن أن يعوّض حجم الكارثة التي وقعت علينا بعد فقدان زوجتي شريفة. لقد ناضلت في المحاكم من أجلها، من أجل أن تشعر في ارتياح في قبرها، وأيضا من أجل إيصال رسالة إلى المجتمع العربي ألا تسكتوا عن حقكم أمام القضاء".

وأكد الزوج الثاكل "لو أنني لم أناضل أمام القضاء لكان القاتل حرا طليقا، واستمر للجريمة التالية. هذا النضال لم يكن سهلا، رفضت الكثير من الاقتراحات من قبل المحكمة لإنهاء الملف سريعا، ولكنني أردت العدالة، ولكن في الحقيقة لا عدالة تعادل عودة شريفة، وفقدانها لا شيء يمكن أن يعوضه".