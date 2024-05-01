وقفة احتجاجيّة ضدّ الحرب على غزة في كفر قاسم

رفع المتظاهرون لافتات، كُتبت عليها شعارات من قبيل: "أوقفوا الحرب على غزة"، و"رفح خطّ أحمر"، وأوقفوا الخذلان إزاء غزة". كما هتفوا بهتافات ندّدت بعضها بالحرب على القطاع، وطالبت أخرى بوقف الحرب.

شارك أهال نشطاء مدينة كفر قاسم، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية، نُظّمت عند المدخل الرئيس للمدينة، احتجاجا على الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، والمستمرّة منذ 208 أيام.

وتواجدت قوات من الشرطة في محيط التظاهرة، وقام عناصر منها باستفزاز متظاهرين، قبيل انطلاقها.

ورفع المتظاهرون لافتات، كُتبت عليها شعارات من قبيل: "أوقفوا الحرب على غزة"، و"رفح خطّ أحمر"، وأوقفوا الخذلان إزاء غزة".

كما هتف المشاركون في الوقفة، بهتافات ندّدت بعضها بالحرب على القطاع، وطالبت أخرى بوقفها.

وقال عائشة بدير، وهي إحدى المشاركات في الوقفة: "نقف هنا أولا للمطالبة بإيقاف الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال في غزة".

وأضافت أن "ما يحصل في غزة منذ سبعة شهور لا يجب السكوت عليه، ويجب على المجتمع العربي أن يخرج للتظاهر بصورة سلمية، يُفترَض أن هذه دولة ديمقراطية، وتتيح التعبير عن الراي".

وذكرت أن "الرسالة الثانية" من هذه التظاهرة، هي "رسالة للمجتمع العربي، بأنه لا شيء يمنعنا من أن نخرج صوتنا، من أن نعبر عن رأينا. نحن أيضا نتعرض إلى نوع آخر من القتل في مجتمعنا، ولكن السبب هو نفسه".

وارتفعت حصيلة الحرب على غزة إلى 34568 شهيدا، و77765 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.