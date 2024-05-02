تشكيل لجنة للدفاع عن الأراضي في جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان

أكدت لجنة الدفاع عن الأراضي وإلغاء مشروع شارع رقم 855 التي شكلت، حديثا، أن المخطط يهدف للاستيلاء على 1275 دونما تعود للمواطنين من قرى جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان.

أُعلن حديثا عن تشكيل لجنة للدفاع عن الأراضي وإلغاء مشروع شارع رقم 855 الذي يهدف للاستيلاء على 1275 دونما تعود للمواطنين من قرى جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان.

وأكدت اللجنة أن الهدف الرئيسي لإقامة هذا الشارع هو الاستيلاء على الأراضي العربية وأن المستفيدة منه بلدات استيطانية وأن ضريبة المسقفات (الأرنونا) ستكون لبلدية عكا والمجلس الإقليمي ماطيه آشير.

وصرح عضو لجنة الدفاع عن الأراضي، جريس سكس، أنه "جرى تشكيل لجنة الدفاع عن الأراضي وإلغاء المشروع وهي تمثل المتضررين، وذلك يوم السبت الماضي، بعد التشاور والتداول بين المتضررين من هذا المشروع".

وأوضح أن "اللجنة تقسم لقسمين، اللجنة العامة وتضم كل المتضررين، واللجنة العملية تضم أربعة أعضاء وهم: شحادة مخولي، وبلال حاج، وميخائيل عبود، وجريس سكس، وتكون رأس الحربة بمتابعة القضية. ويكون هدفها العمل على إلغاء هذا المشروع الذي لا حاجة له، فهو مخطط له أن يوصل بين مفرق جولس - يركا وشارع رقم 6 المحاذي للحي الجديد الشرقي بعكا".

وأضاف سكس أن "اللجنة ستقوم بالتواصل مع رؤساء المجالس المتضررين وهم: سهيل ملحم - جديده المكر، وعصام شحادة - كفر ياسيف، وسيف مشلب - أبو سنان. كما ستتواصل مع المؤسسات الرسمية بالمجتمع العربي وأولها لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست وغيرهم من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع العربي وجمعيات حقوقية ومهنية وشعبية حتى تحقيق الهدف".

وشرحت اللجنة حول ضرورة إلغاء مخطط الشارع 855، وقالت "لماذا يجب إلغاء هذا المشروع؟ لأنه لا حاجة لإقامته فهنالك شارع رقم 85 المعروف باسم عكا - صفد وهو تاريخي وقديم ورئيسي والشارع الآخر هو شارع رقم 859 الذي تم فتحه واستعماله منذ سنتين وهو قرب المسافات. المدة الزمنية للوصول من هذين الشارعين 85 و859 إلى شارع رقم 6 المزمع إقامته هي نفس المدة والمساحة باقتراح مشروع إقامة الشارع الجديد رقم 855. ولذلك نرى بهذا المشروع هو لهدف واحد فقط الاستيلاء على أراضي المواطنين العرب، والأسوأ أيضا بأن هذا الشارع سيقتطع مساحات كبيرة من الجهتين لتستعمل لمشاريع سيتم التخطيط لها لاحقا".

وأضافت أنه "كلنا أمل بأن نستطيع إلغاء هذا المشروع لأنه لا حاجة له، ونطلب من أهلنا ومجتمعنا مساندة اللجنة وأصحاب الأراضي المتضررين، انتظرونا قريبا وكونوا جاهزين لحملة شعبية ورسمية للضغط على المسؤولين حتى إلغاء الشارع".

وأكدت اللجنة أن "مشروع إقامة شارع رقم 855 يستفيد منه بلدية عكا، جيبوتي شومرات، عفرون، لوحمي هجيتؤوت، بستان هجليل، المجلس الإقليمي ماطيه آشير، وضريبة الأرنونا سيستفيد منها اقتصاديا كل من بلدية عكا والمجلس الإقليمي ماطيه آشير".

وختمت لجنة الدفاع عن الأراضي وإلغاء مشروع شارع رقم 855 بالقول إن "شارع رقم 6 الذي من أجله المزمع إقامة شارع رقم 855 هنالك قضية واعتراض على شارع رقم 6 بالمحكمة العليا تم فتح هذه الدعوى القضائية في شهر آذار/ مارس 2023، وشارع رقم 6 المقترح إذا تم تنفيذه سيتم سلخ والاستيلاء على 1138 دونما من أراضي المواطنين ما يعني أنه من الواضح أن هذه المشاريع تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وليس التطوير كما يدعون لأن هناك بدائل لهذه المقترحات الخطيرة. نطلب ممن يستطيع المساهمة بحمل هذه القضية أن يتواصل معنا والانضمام إلينا لأن هناك الكثير من العمل أمامنا".