مصرع عامل سقط عن ارتفاع في نتانيا

أسفر حادث عمل وقع في مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم الأحد، عن مصرع عامل (40 عاما) إثر سقوطه من علو.

لقي عامل (40 عاما)، بعد ظهر اليوم الأحد، مصرعه من جراء إصابته التي تعرض لها في حادث عمل وقع في مدينة نتانيا.

وأفاد الناطق باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 15:34 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة (هشارون)، حول سقوط عامل عن ارتفاع حوالي 4 أمتار في موقع بناء بشارع (روتيم) في نتانيا. وأقر الطاقم الطبي وفاة رجل يبلغ من العمر 40 عاما، دون أن تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، مع إصابات جهازية متعددة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

21 عاملا بينهم 9 عرب لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 21 عاملا بينهم 9 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، وهي جمعية هدفها حماية حقوق العمال ذوي المكانة المتدنية والأجانب والمواطنين، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان سقوط جسم هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.