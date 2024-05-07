مقتل امرأة في أبو سنان

أسفرت جريمة اقتُرفت في قرية أبو سنان بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل امرأة، في الثلاثينيات من العمر.

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيّان الطبي بأنّ "طواقم حيان للعلاج المكثف تتواجد الآن في أبو سنان، ومن البلاغ الأولي تبيّن مقتل امرأة، في الثلاثينيات من عمرها".

ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في جريمة القتل. واعتقل أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان باعتقال مشتبه يبلغ من العمر 38 عامًا وإحالته إلى التحقيق في مركز الشرطة.

69 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بلغت حصيلة القتلى العرب 69 قتيلا بينهم 4 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.