قلنسوة: أوامر استدعاء للتحقيق لأصحاب منازل مهددة بالهدم والإخلاء

دعت بلدية قلنسوة إلى جلسة طارئة بمشاركة اللجنة الشعبية وأصحاب المنازل الذين تسلموا أوامر استدعاء للتحقيق عند الساعة السادسة مساء في قاعة الجلسات في البلدية.

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة برفقة مندوبين من لجنة التخطيط والبناء لواء المركز، الحي الشمالي شرق مدينة قلنسوة الثلاثاء، وسلمت أوامر استدعاء للتحقيق لعدد من أصحاب المنازل تمهيدا لإرسال أوامر إخلاء وهدم.

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وأمهلت لجنة التخطيط والبناء لواء المركز، أصحاب المنازل في أوامر الاستدعاء الحضور إلى التحقيق بمركز الشرطة حتى يوم 19 أيار/ مايو الجاري.

يذكر أن سكان الحي الشمالي في مدينة قلنسوة يواجهون أوامر الهدم منذ العام 2019 بادعاء أن المنازل بنيت على أراض غير معدة للبناء، وأنها شُيدت من دون التراخيص اللازمة في مكان تنوي السلطات تمرير خط كهرباء فوق الحي.

وكان أصحاب المنازل قد حصلوا على عدة أوامر تقضي بتجميد الهدم والإخلاء في العام الماضي، في الوقت الذي حاولوا فيه إصدار تراخيص دون جدوى.

ودعت بلدية قلنسوة إلى جلسة طارئة بمشاركة اللجنة الشعبية وأصحاب المنازل الذين تسلموا أوامر استدعاء للتحقيق عند الساعة السادسة مساء في قاعة الجلسات في البلدية.

وقال تيسير عيد أحد أصحاب المنازل، لـ"عرب 48"، إن "السلطات سلمت أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل، وهذا أمر خطير علما أننا كنا في إجراءات استصدار التراخيص وكلها تجمدت منذ بدء الحرب".

وتابع "سندرس ما ينبغي القيام به وسنقدم كل المعلومات إلى المحاميين والبلدية. هذه القضية تقض مضاجعنا منذ فترة طويلة وكل مرة يأتون إلينا بذرائع مختلفة".