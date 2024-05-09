النقب: مصابان بحالة خطيرة في حادثتي عنف برهط وشقيب السلام

في رهط، أصيب شخص (50 عاما) بجراح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء حادثة عنف.

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب؛ مساء الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة اخترقت جسده.

وقال المضمد ياسر أبو رجيلة إن "المصاب نقل إلينا بعد أن كان ضالعا في شجار، حيث عانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي رهط، أصيب شخص (50 عاما) بجراح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء حادثة عنف.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين.