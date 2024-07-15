مصرع فتى دهسا في النقب

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 239 شخصا، بينهم 85 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

لقي الفتى إبراهيم قبوعة (17 عاما) من قرية الفرعة في النقب، مصرعه، مساء الأحد، وذلك جراء تعرضه لحادث دهس.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث سير في النقب، وعلى الفور وصل طاقم طبي وأقر وفاة الفتى الجريح متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن حادث الدهس وقع على شارع رقم 31 بمساره بالقرب من مدينة عراد.

239 شخصا بينهم 85 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 239 شخصا، بينهم 85 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.