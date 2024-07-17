إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو في نتانيا

أسفر حادث عمل وقع في مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم، عن إصابة عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

أُصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بأن "العامل يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، سقط عن ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار أثناء عمله في شارع الحاخام شلومو مخلوف أورغاد في نتانيا، وأصيب بجروح خطيرة. وقامت طواقم نجمة داود الحمراء بنقله إلى مستشفى لانيادو بالمدينة مصابا في الرأس".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.