حيفا: اعتداءات واعتقالات في وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

جاءت الوقفة بدعوة حراكات ومجموعات شبابية في مناطق الـ48، وضمن سلسلة من الوقفات التي نظمت رفضا للحرب على غزة والعدوان على الضفة.

شاركت مجموعة من النشطاء مساء اليوم، الخميس، في وقفة احتجاجية بساحة الأسير في مدينة حيفا ضد الحرب على غزة والعدوان على الضفة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتدت الشرطة على عدد من المتظاهرين واعتقلت 5 منهم.

ورفع المحتجون في الوقفة شعارات تطالب بوقف الحرب والانتقام من الأهالي في غزة والضفة والقدس ومناطق الـ48، كما رفعوا صورا لجثامين أطفال استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وجاءت الوقفة بدعوة حراكات ومجموعات شبابية في مناطق الـ48، وضمن سلسلة من الوقفات التي نظمت رفضا للحرب على غزة والعدوان على الضفة.

وفي المقابل، تظاهرت مجموعة من اليمين المتطرف في محاولة لاستفزاز المتظاهرين، وحملوا لافتات تدعو إلى إكمال الحرب وقتل أهالي غزة.