بدءا من 1 آب: من المتوقع أن ينخفض ​​سعر الوقود بشكل ملحوظ

يبلغ سعر الوقود في الخدمة الذاتية حاليا 7.56 ش للتر الواحد، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 7.39 ش للتر الواحد.

بعد ارتفاع سعر الشيكل وانخفاض أسعار النفط في العالم، من المتوقع أن ينخفض ​​سعر الوقود بنحو 16-17 أغورة للتر الواحد. وستنشر وزارة الطاقة الإسرائيلية السعر الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي التفاصيل، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع في سعر الشيكل وانخفاض في أسعار النفط في العالم ما سيؤدي إلى انخفاض متوقع في أسعار الوقود بدءا من الأول من شهر آب/ أغسطس، يوم الخميس المقبل.

ويقدّر كبير الإستراتيجيين في غرفة (مزراحي طفحوت) التجارية في تل أبيب، يوني بنينغ، أن سعر الوقود سينخفض ​​بنحو 17 أغورة للتر، وذلك على خلفية "انخفاض أسعار النفط، وهامش التكرير، وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل".

ويبلغ سعر الوقود في الخدمة الذاتية حاليا 7.56 ش للتر الواحد، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 7.39 ش للتر الواحد.

ومع ذلك، سيتم نشر السعر الرسمي يوم الثلاثاء القريب من قبل وزارة الطاقة وقد تطرأ تغييرات اعتمادًا على التغيرات في أسعار النفط وسعر صرف الدولار مقابل الشيكل يوم الإثنين.