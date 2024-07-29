اتهام محمود محاميد من معاوية بقتل شقيقه

نسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للشاب محمود محاميد من قرية معاوية تهمة قتل شقيقه المرحوم محمد محاميد، إثر مشادة كلامية حادة بينهما.

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد الشاب محمود محاميد (20 عاما)، من سكان قرية معاوية، نسبت إليه قتل شقيقه المرحوم محمد محاميد (32 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة أنه "في 25 حزيران/ يونيو 2024، خلال ساعات الليل، اندلعت مشادة كلامية حادة بين المتهم والضحية، فقرر المتهم قتل شقيقه. وفي اليوم التالي، وصل المتهم إلى محل لبيع ألعاب الفيديو في معاوية، إذ كان يتواجد الأخ".

وتابعت النيابة في لائحة الاتهام أنه "دخل المتهم المحل وفي يده سكين مسلولة واقترب من أخيه من الخلف وقام بطعنه خمس مرات بقوة وأسفر الطعن عن إصابة الضحية بجروح خطيرة في صدره وظهره، وبعد محاولات إنعاش فاشلة، تم إعلان وفاته. وتتهم لائحة الاتهام المتهم بالقتل العمد".