العشرات محاصرون إثر حريق في حيفا

تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى حي (بات غاليم) في مدينة حيفا بعد ورود أنباء عن حريق في موقف السيارات التابع لمبنى سكني. وأثار الدخان الكثيف مخاوف من إصابة عشرات السكان، بينهم امرأة حامل. ويشتبه في أن الحادث نجم عن

عمل أفراد طواقم الإطفاء والإنقاذ في وقت مبكر من صباح اليوم، الأربعاء، على إخماد حريق في موقف للسيارات تحت الأرض في مجمع سكني مشترك في حي (بات غاليم) بمدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "وردت بلاغات إلى مركز الاستعلامات 102 التابع لمنطقة الساحل عن انبعاث دخان إلى المنازل في المجمع السكني الواقع في شارع (هحيال) في حيفا، وتم إرسال طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث وطُلب من السكان الذين أبلغوا عن حالة من الذعر أن يبقوا في منازلهم".

وقال قائد طاقم الإطفاء إنه "عندما وصلنا، أدركنا بالفعل أن هذا كان حدثًا معقدًا وأننا سنحتاج إلى عدة فرق للعمل على الفور. هذا موقف سيارات مشترك في مجمع مكون من أربعة مبان شاهقة يتكون كل منها من 8 طوابق وعشرات المستأجرين محاصرين في شققهم بسبب الحريق والدخان".

وجاء في بيان آخر أصدره الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنه "استمرارا للبلاغ حول حادثة الحريق في موقف السيارات تحت الأرض بشارع هحيال: وصل ضابط التحقيق من محطة الإطفاء في حيفا إلى مكان الحادث وقرر أن الحريق متعمد أدى، على ما يبدو، إلى اشتعال النيران في موقف السيارات.

يذكر أن حيفا شهدت، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.