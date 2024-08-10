الزرازير: إنعاش شخص تعرض لحادث دهس

أسفر حادث دهس في بلدة الزرازير عن إصابة شخص (60 عاما) بجراح وصفت بالحرجة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شخص، يبلغ 60 عاما من العمر، بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لحادث دهس في بلدة الزرازير؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى جروحا بالغة الخطورة.

وقال المضمد بكر كعبية، إنه "مع وصولنا إلى المكان كان المصاب على الشارع وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ثم نقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.