اختفت آثاره منذ الإثنين: العثور على جثة فتى من تل السبع

الشرطة في بيانها: "في هذه المرحلة، لا توجد شبهة جنائية، إلا أن جثته سترسل للفحص في معهد الطب الشرعي".

عثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة الفتى فرج الأعسم (12 عاما) من بلدة تل السبع في النقب، والذي اختفت آثاره أمس الإثنين.

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وذكرت الشرطة في بيانه لوسائل الإعلام أنه تم العثور على جثة الفتى الذي أختفى أمس الإثنين، بالقرب من منزله في بلدة تل السبع، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات اختفاء الفتى.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام: "بعد الإعلان عن اختفاء القاصر أمس، باشرت قوات الشرطة عمليات التفتيش، وتم العثور عليه في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من منزله متوفيا".

وأضاف الشرطة في بيانها: "في هذه المرحلة، لا توجد شبهة جنائية، إلا أن جثته سترسل للفحص في معهد الطب الشرعي".

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه تم العثور على الفتى داخل ثلاجة التي دخلها على ما يبدو خلال اللعب، لكنه لم يستطع الخروج منها.