جرائم إطلاق النار: قتيل من الرينة في عسقلان وقتيل في كفر قرع

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر قرع عن إصابة شاب (27 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة؛ فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

من موقع الجريمة في كفر قرع

قتل شاب (27 عاما) من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع؛ مساء الإثنين، فيما قتل شاب (24 عاما) من الرينة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عسقلان.

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وعلم أن القتيل في كفر قرع هو الشاب محمود عبد الحكيم مصالحة، في حين أفادت مصادر محلية بأن القتيل في عسقلان هو الشاب نعيم نويصري من الرينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية في كفر قرع تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين فور خروجه من أحد مساجد المدينة. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وذكرت الطواقم الطبية أنها "تلقت بلاغا عن إصابة شخص في حادث عنف في بلدة كفر قرع. وصل المصاب إلى نقطة التقاء مع طاقم الإسعاف عند تقاطع عيرون".

وأضافت "قام المسعفون بتقديم العلاج الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى هلل يافي". وأفادت بأن المصاب كان "في حالة خطيرة نتيجة إصابات نافذة" في جسده.

وفي عسقلان، قتل نويصري إثر تعرضه لإطلاق نار في عسقلان، وقال الشرطة إن "التحقيقات الأولية إلى أن الخلفية كانت نزاعًا وقع على الطريق".

وذكرت أن الجريمة وقعت في "شارع أورشليم" في عسقلان، وأسفر كذلك عن إصابة شاب آخر بجروح متوسطة الخطورة.

وأكدت أن "المشتبه بهم فروا من مكان الحادث بسيارة ويجري البحث عنهم حاليًا".

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، شجارا بين عدد من الأشخاص وسط الشارع في عسقلان قبل أن تقوم مركبة بالفرار مسرعة من الموقع.

وقالت الشرطة إن عناصرها شرعوا بجمع الأدلة من مكان الجريمتين في عسقلان وكفر قرع.