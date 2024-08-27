وفاة سليمان أبو عرار من عرعرة النقب متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

أعلن الأطباء في مستشفى (سوروكا) بمدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب سليمان أبو عرار من عرعرة النقب متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار.

توفي اليوم، الثلاثاء، الشاب سليمان أبو عرار، في العشرينيات من العمر، الذي أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص جناة مجهولين في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه في مستشفى (سوروكا) ببئر السبع.

وسادت حالة من الحزن والأسى فور انتشار النبأ المفجع وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرة الضحية لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا، وأن خلفية جريمة القتل جنائية.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 145 قتيلا بينهم 6 نساء، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.