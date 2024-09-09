طالبت البلدية ولجنة العمال الشرطة بـ"التحقيق في هذه الأعمال ووضع اليد على مرتكبي هذه الجرائم، التي تعكّر صفو الحياة، وهو اعتداء على أمن المجتمع واستقراره، ونؤكّد على ضرورة محاسبة المتورطين".

أطلق مجهولون النار على سيارة محاسب بلدية أم الفحم جمعة أحمد إغبارية، الليلة الماضية، ما أثار حالة من الهلع والقلق في المكان.

وقالت بلدية أم الفحم ولجنة العمال البلدية، صباح اليوم الإثنين، إن "إطلاق النار على سيارة محاسب البلدية عمل خطير ومثير للقلق".

وأضافت البلدية واللجنة أن "إطلاق النار على سيارة محاسب بلدية أم الفحم، السيد جمعة أحمد إغبارية، الليلة الماضية (الإثنين 9.9.2024) هو عمل خطير ومثير للقلق، وهو عمل مرفوض ومستهجن ومستنكر، ولا يمكن السكوت عنه في ظلّ ما شهدناه خلال الأسبوع الأخير من سلسلة اعتداءات وأعمال عنف وإطلاق نار بحق منتخبي جمهور وموظفي سلطات محلية في مجتمعنا العربي".

وطالبت البلدية واللجنة الشرطة بـ"التحقيق في هذه الأعمال ووضع اليد على مرتكبي هذه الجرائم، التي تعكّر صفو الحياة، وهو اعتداء على أمن المجتمع واستقراره، ونؤكّد على ضرورة محاسبة المتورطين. حفظ الله بلدنا أم الفحم وأنزل علينا سحائب الأمن والطمأنينة والسكينة والسلام".