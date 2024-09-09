السلطات الإسرائيلية تواصل هدم منازل عربية في النقب

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الإثنين، منزلا يعود لعائلة مسعود الزيادنة، جنوب مدينة رهط، إضافة لمساكن أخرى خلال الأيام الماضية.

واصلت السلطات الإسرائيلية هدم منازل عربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، خلال الأيام الأخيرة وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.

وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الإثنين، منزلا يعود لعائلة مسعود الزيادنة، جنوب مدينة رهط.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الهدم الإسرائيلية اقتحمت قرية عوجان مسلوبة الاعتراف، لتنفيذ عملية هدم مسكن أو أكثر.

وفي سياق متصل، عُقد في مركز الشباب بقرية حورة، يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2024، اجتماع شعبي لمناقشة سُبل التصدي للهدم، وذلك بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

وناقش الحاضرون ارتفاع وتيرة الهدم التي وصلت في النصف الأول من العام الحالي إلى نفس عدد البيوت التي هدمتها جرافات السلطات الإسرائيلية في العام السابق، وتوقعوا ازدياد أوامر الهدم خاصة بصورة ذاتية حتى نهاية العام الجاري.

وأكد الناشطون ضرورة تغيير سبل النضال وأهمية وحدة الجماهير العربية بهدف التصدي لهدم البيوت العربية.

300 ألف فلسطيني في النقب يعانون التمييز والعنصرية

يقطن نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.

ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.

وتقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في المغار وعين حوض وعكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب، وفي مقدمتها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة الـ229 على التوالي، يوم 29 آب/ أغسطس 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.