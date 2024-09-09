الشرطة تحتجز 12 مركبة في الناصرة لمدينين بالضرائب بنحو 18 مليون شيكل

"ضبط 12 مركبة من مستحقّي الضّرائب بقيمة حوالي 18 مليون شيكل في الناصرة في نشاط مشترك بين مصلحة الضّرائب وشرطة إسرائيل".

احتجزت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب 12 مركبة قدرها نحو 18 مليون شيكل لمواطنين من مدينة الناصرة بادعاء التهرب من دفع الضّرائب.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، اليوم الإثنين، فإنه "ضبط 12 مركبة من مستحقّي الضّرائب بقيمة حوالي 18 مليون شيكل في الناصرة في نشاط مشترك بين مصلحة الضّرائب وشرطة إسرائيل".

وأضافتا أنه "في إطار النشاط المشترك لوحدة تنفيذ القانون في الشمال التابعة لسلطة الضرائب (سلطة ضرائب حيفا) وأفراد شرطة لواء الشمال في شرطة إسرائيل، تم هذا المساء (أمس) تنفيذ نشاط لتحديد المتهربين من الضرائب. تركز النشاط على المتهربين من الضرائب في الناصرة، والذين تراكمت عليهم ديون بقيمة 18 مليون شيكل. في إطار النشاط تم ضبط وحجز 12 مركبة مقابل ديون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية".

وحذرت شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب من أنهما "ستواصلان حربهما ضد الأعمال غير القانونية، بما في ذلك الأعمال في مجال الجرائم الاقتصادية".