اللد: وفاة الفتى عمر أبو قطيفان متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي الفتى عمر أبو قطيفان، البالغ من العمر 12 عاما، من حي شنير في مدينة اللد، مساء أمس، متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع بالقرب من (غان يفنه)، جنوب أسدود.

لا تزال عائلة الفتى عمر يوسف أبو قطيفان من مدينة اللد في حالة محزنة للغاية بعد وفاة نجلها متأثرا بإصابته الحرجة في حادث طرق وقع في (غان يفنه) بأسدود.

وفي التفاصيل، توفي الفتى عمر أبو قطيفان، البالغ من العمر 12 عاما، من حي شنير في مدينة اللد، مساء أمس، متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع بالقرب من (غان يفنه)، جنوب أسدود.

ونعت مدرسة أورط للعلوم والهندسة في اللد ببالغ الحزن والأسى طالبها أبو قطيفان الذي كان طالبا فيها بالصف السابع.

ووفقا للشرطة فإنها "فتحت تحقيقا بحادث طرق قاتل وقع على شارع رقم 4 باتجاه الشمال، قرب مفرق (شتوليم)، اصطدم خلاله فتى (12 عاما) راكب دراجة كهربائية بشاحنة كانت مركونة على جانب الطريق وأصيب، ونتيجة لذلك تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى (أسوتا) وهو بحالة حرجة، وهناك أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته".

301 شخص بينهم 105 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 301 شخص، بينهم 105 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.