مصرع رجل وامرأة في حادث طرق على شارع 1 قرب القدس

أسفر حادث طرق وقع بين أربع مركبات على شارع رقم 1 بالقرب من القدس، فجر اليوم الخميس، عن مصرع رجل وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي رجل وامرأة، يبلغان من العمر 55 عاما، مصرعيهما، في حادث طرق وقع بين أربع مركبات على شارع رقم 1 بالقرب من مدينة القدس، فجر اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل، في الساعة 04:06 وصل بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 التابع لخدمة "نجمة داود الحمراء" في منطقة (أيالون)، حول حادث سير بين أربع مركبات على الطريق السريع رقم 1 غربا، بالقرب من اللطرون في اتجاه عنابا.

وقامت طواقم طبية بتقديم العلاجات الأولية للمصابين، وبعد محاولات إنعاش رجل وامرأة (55 عاما) أُقرت وفاتهما في المكان.

كما جرى نقل ثلاثة مصابين، أحدهم في حالة متوسطة، إلى مستشفيات (شعاري تسيدك) و(هداسا عين كارم) و(شمير)، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

314 أشخاص بينهم 114 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 314 أشخاص، بينهم 114 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.