اتهام باسل عباهرة وقاصريْن من عرابة البطوف بتهم أمنية خطيرة

قال المحامي الموكل بالدفاع عن باسل عباهرة، إبراهيم كناعنة، إن "التهم الموجهة لباسل والقاصريْن صعبة وخطيرة جدا، وتضمنت لائحة الاتهام تهم حيازة سلاح لأهداف إرهابية، وإنشاء تنظيم، وحيازة سلاح بمحاولة القتل".

اتهام قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد الشاب باسل عباهرة وقاصريْن من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، تنسب إليهم تهما أمنية خطيرة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقل عباهرة، إبراهيم كناعنة، لـ"عرب 48" إن "التهم الموجهة لباسل والقاصريْن صعبة وخطيرة جدا، وتضمنت لائحة الاتهام تهم حيازة سلاح لأهداف إرهابية، وإنشاء تنظيم، وحيازة سلاح بمحاولة القتل".

المحامي إبراهيم كناعنة

وأضاف كناعنة أنه "لغاية الآن، لم نحصل على مواد التحقيق، ومن المفترض أن نستلم مواد التحقيق في الساعات المقبلة حتى يتسنى لنا فهم كل حيثيات القضية وما دار في التحقيقات بشكل مفصّل، ومن المفترض أن تعقد جلسة مداولات في المحكمة يوم 30 أيلول/ سبتمبر الجاري".

يذكر أن قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلوا عباهرة والناشط باسل عكري، فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، واعتقلت أحد القاصرين بتاريخ 26 آب/ أغسطس والآخر بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر، في مدينة عرابة البطوف.