تمديد اعتقال مشتبهين في جريمة قتل أحمد جعو من أم الفحم

وافقت المحكمة، اليوم، على طلب الشرطة ومددت توقيف المشتبهين الأربعة، في الثلاثينيات من أعمارهم، لغاية يوم 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.

مددت المحكمة، اليوم الثلاثاء، اعتقال أربعة مشتبهين بتورطهم في جريمة قتل أحمد مفيد جعو حمد (42 عاما) من أم الفحم لغاية يوم الأحد المقبل.

ووفقا للشرطة، أمس، فإنه "تمكنت شرطة الساحل بالتعاون مع شرطة مديرية منشيه من التعقب خلال وقت قصير أمس وراء 4 مشتبهين بتورطهم في جريمة القتل التي وقعت صباح أمس في أم الفحم، والتي رصد بها أحمد حمد (42 عاما) من سكان المدينة متوفيا".

وأضافت أن "أفراد شرطة اليمار بالتعاون، مع شرطة مديرية منشيه في لواء الساحل، الذين سارعوا إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، قاموا بنشاط عملياتي استباقي إلى جانب المسح وجمع الأدلة وتمكنوا في وقت قصير من تعقب وراء 4 أشخاص المشتبه بهم في تورطهم في جريمة القتل".

وأشارت إلى أنه "يبدو من التحقيقات الأولية أن الصراع على خلفية جنائية بين مجرمين. بناءً على مقتضيات التحقيق، وافقت المحكمة اليوم على طلب الشرطة ومددت توقيف المشتبهين الأربعة في الـ30 من عمرهم حتى 29/9/24".