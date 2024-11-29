يافة الناصرة: 7 إصابات إثر شجار

أسفر شجار في يافة الناصرة عن إصابة 7 أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء شجار وقع في بلدة يافة الناصرة؛ مساء الجمعة.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأربعة مصابين بينهم شاب (25 عاما) وامرأة (22 عاما) عانيا جروحا متوسطة في الرأس وأطراف جسديهما، بينما المصابان الآخران وصفت حالتهما بالطفيفة.

ونقل 3 مصابين آخرين من المكان، ووصفت حالتهم بالطفيفة.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي والمستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد.