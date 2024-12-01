بعد نضال مستمر للحركات الطلابيّة: الجامعة العبرية تجمد عمل المحاضر المتهم بخطف وضرب فلسطيني

قررت إدارة الجامعة العبرية، اليوم، إيقاف عمل المحاضر المتهم بخطف والاعتداء بوحشية على شاب فلسطيني، وذلك بعد توجه الحركات الطلابيّة الفاعلة.

بعد توجه الحركات الطلابيّة الفاعلة في الجامعة العبرية بالقدس إلى إدارة الجامعة والنضال المستمر من أجل إيقاف عمل المحاضر المتهم بخطف والاعتداء بوحشية على شاب فلسطيني، أعلنت إدارة الجامعة، اليوم الأحد، عن قرارها بإيقاف عمله بعد تردد كبير وتهرب من تحمل مسؤوليتها تجاه عمل مشين وإرهابي لأحد محاضريها.

وترى الحركات الطلابيّة في هذا القرار "هامًا جدًا ويؤكد أن النضال الطلابيّ بشكل موحد وتنسيق بين الحركات الطلابيّة الفلسطينية له أن يأتي بنتيجة ويضع العنصريّة والعنصريين في خانة الاتهام ومكانهم الطبيعي، وهذا ما يجب أن يستمر بشكل حثيث لتحقيق حقوق طلابنا ومناهضة المظاهر العنصرية والفاشية، التي تعادي كل ما هو عربي وفلسطيني".

وختمت الحركات الطلابية الفاعلة بيانها بالقول إن "هذا القرار يجب ألا يكون شكليًا فقط لذر الرماد في العيون، بل عليه أن يترتب عليه خطوات عملية وجدية للتعامل مع كافة المظاهر العنصرية والعدائية لطلابنا وشعبنا في الحرم الأكاديمي، وإنهاء سياسة الفصل العنصري والكيل بمكيالين مع الطلاب والمحاضرين العرب الذين يعبروا عن موقف أخلاقي ضد الإبادة والعنصرية، كما إعطاء الشرعية للمحرضين والداعمين للحرب والجرائم المرتكبة بحق أهلنا في غزة".