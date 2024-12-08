إصابة سائق شاحنة بجروح خطيرة إثر اصطدامها بجدار مدرسة في الرملة

أسفر حادث طرق عن إصابة سائق شاحنة بجروح خطيرة إثر اصطدامها بجدار مدرسة في مدينة الرملة، اليوم.

من مكان الحادث بالرملة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب سائق شاحنة بجروح وصفت بانها خطيرة إثر اصطدامها بجدار مدرسة في مدينة الرملة، اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لسائق الشاحنة (37 عامًا) بعد أن أصيب بجروح خطيرة في شارع "أبا أخيمير" بالرملة.

وأكدت الطواقم أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية للمصابفي مكان الحادث، تم نقله إلى المستشفى".

وقال مارة في المكان إن "الشاحنة اصطدمت بسياج قرب إحدى المدارس، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح خطيرة"

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.