جريمة قتل في اللد

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل رجل، في الأربعينيات من العمر.

من مكان الجريمة باللد، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل رجل، في الأربعينيات من العمر، بجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:18 ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في المنطقة حول إصابة رجل في حادث عنف في اللد. وأبلغ الطاقم الطبي عن رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، لا توجد عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وهو مصاب بجروح نافذة، وأقرّ الطاقم وفاته".

وقال مسعفو طب الطوارئ فإنه "قادونا إلى الرجل الجريح الذي كان ملقى فاقدا للوعي دون نبض وتنفس ويعاني من جروح نافذة في جسده. أجرينا الفحوصات الطبية، لكن إصابته كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل، وأشارت إلى أن خلفية الجريمة جنائية،كما تُجرى عمليات بحث لجمع الأدلة وتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي سياق جرائم القتل بالمجتمع العربي، قُتل جمال فؤاد حمدان (38 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من قرية الرامة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، ظهر أمس الأحد.

214 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظلّ تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظّمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 214 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وسجّل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.