مصرع شاب جراء حادث طرق قرب بئر السبع

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق، الذي دلت التحقيقات الأولية أنه وقع جراء تصادم بين مركبتين، وذكرت أن هناك شخصين محاصرين في مركبتين، حيث لقي أحدهما مصرعه في الحادث.

لقي شاب (24 عاما)مصرعه وأصيب آخر (20 عاما) بجروح متفاوتة، وفتاة (18 عاما) بجروح متوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 40 بمساره باتجاه مدينة بئر السبع في الجنوب، فجر اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 40 بمساره عند كيبوتس "مشئافي سديه" في الجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث استعان بطاقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ لتخليص عالقين في مركبتين.

وأقر الطاقم الطبي وفاة شخص، بينما قدم الإسعافات الأولية لشخص آخر ونقله على وجه السرعة عبر مروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو يعاني جروح خطيرة لاستكمال العلاج، بينما قدم الطاقم الإسعافات الميدانية لفتاة وصفت جروحها بالمتوسطة.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ في الجنوب إن رجال الإطفاء عملوا على إنقاذ المحاصرين والقتيل جراء حادث الطرق على الشارع السريع رقم 40، باتجاه بئر السبع.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق، الذي دلت التحقيقات الأولية أنه وقع جراء تصادم بين مركبتين، وذكرت أن هناك شخصين محاصرين في مركبتين، حيث لقي أحدهما مصرعه في الحادث، بينما تم تخليص آخر وهو بحالة خطيرة.

404 أشخاص بينهم 149 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 404 أشخاص بينهم 149 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.