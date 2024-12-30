استمر تساقط الثلوج طوال الليلة الماضية، وبلغت درجة الحرارة في القسم السفلي -1 درجة مئوية وارتفاع الثلوج حوالي 30 سم، وفي القسم العلوي بلغ ارتفاع الثلوج حوالي 40 سم ودرجة الحرارة -3 درجات.

تواصل تساقط الثلوج، فجر اليوم الإثنين، على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ، صباح اليوم، فإنه استمر تساقط الثلوج طوال الليلة الماضية، وبلغت درجة الحرارة في القسم السفلي -1 درجة مئوية وارتفاع الثلوج حوالي 30 سم، وفي القسم العلوي بلغ ارتفاع الثلوج حوالي 40 سم ودرجة الحرارة -3 درجات.



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شاهد | الثلوج تتراكم بنحو 40 سم على جبل الشيخ

للتفاصيل: https://t.co/BEP0byRBrt pic.twitter.com/Ap0GPkLREZ — موقع عرب 48 (@arab48website) December 30, 2024

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن أن المنتجع "مغلق ومحدد كمنطقة عسكرية مغلقة" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما وشديد البرودة، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وليلا يسود جو بارد بشكل أكبر خاصة في المناطق الجبلية المرتفعة.