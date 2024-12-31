استمر تساقط الثلوج طوال صباح اليوم والليلة الماضية، وجرى قياس ارتفاع الثلوج حيث بلغ حوالي 55 سم في القسم العلوي وحوالي 40 سم في القسم السفلي.

استمر تساقط الثلوج بكثافة كبيرة على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الثلاثاء، أيضًا ومن المتوقع أن يستمر خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ، صباح اليوم، فإنه استمر تساقط الثلوج طوال صباح اليوم والليلة الماضية، وجرى قياس ارتفاع الثلوج حيث بلغ حوالي 55 سم في القسم العلوي وحوالي 40 سم في القسم السفلي.

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن أن المنتجع "مغلق ومحدد كمنطقة عسكرية مغلقة" من قبل الجيش الإسرائيلي.

شاهد | استمرار تساقط الثلوج بكثافة على جبل الشيخ @arab48website https://t.co/OD7XUMUUA7 pic.twitter.com/97L43jRqCT — موقع عرب 48 (@arab48website) December 31, 2024

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم. ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تهطل الأمطار، اليوم، على معظم المناطق بغزارة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وليلا تضعف فرصة الأمطار، ويسود جو بارد جدا خاصة في المناطق الجبلية.