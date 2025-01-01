إصابة شاب بجروح خطيرة قرب ورشة بناء بالقدس

تعرض شاب لإصابة بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم، بالقرب من ورشة بناء في مدينة القدس.

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الأربعاء، بالقرب من ورشة بناء في مدينة القدس.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 09:49 ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس حول إصابة شاب بجسم ثقيل بالقرب من ورشة بناء في شارع 'الحاخام فالنشطاين' في القدس. وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي ونقل شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا إلى مستشفى 'شعاري تسيديك' في حالة خطيرة، فاقدًا للوعي، مصابًا في الرأس".

وذكر الطاقم الطبي أنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، شاهدنا المصاب ملقى بالقرب من ورشة البناء فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس. وقيل لنا إنه أصيب بجسم ثقيل سقط عليه من ورشة البناء. قدمنا ​​له على الفور العلاج الطبي المنقذ لحياته والذي شمل التضميد ووقف النزيف، وتم نقله في سيارة العناية المركزة إلى المستشفى، وحالته خطيرة".

وأعلنت الشرطة عن فتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.