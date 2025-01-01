ميزان تطالب المحكمة بإلزام "سلطة أراضي إسرائيل" بترميم المسجد التاريخي في حطين

قدم المحامي مصطفى سهيل محاميد، ممثلًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، دعوى باسم "لجنة وقف طرعان"، طالب فيها بإجبار "سلطة أراضي إسرائيل" على اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على مسجد صلاح الدين الأيوبي التاريخي في قرية حطين المهجرة.

طالبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة المحكمة بإلزام "سلطة أراضي إسرائيل" بإصدار أمر عمل لترميم وصيانة مسجد صلاح الدين الأيوبي التاريخي في قرية حطين المهجرة، الذي يعاني من تصدعات تهدد بنيانه بالانهيار.

ورفع المحامي مصطفى سهيل محاميد، ممثلًا عن مؤسسة ميزان، دعوى باسم "لجنة وقف طرعان"، طالب فيها بإجبار "سلطة أراضي إسرائيل" على اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المسجد.

وأوضح أن "المسجد يُعد من المعالم التاريخية التي سبقت قيام دولة إسرائيل، وقد تمت مصادرة أرضه من الأوقاف الإسلامية، مما جعل 'سلطة أراضي إسرائيل' مسؤولة عن صيانته".

وأضاف أن "إهمال الصيانة المستمر لعقود أدى إلى تضرر المبنى، مما يعرضه لخطر الانهيار".

وأشار المحامي محاميد إلى أن "لجنة أوقاف طرعان كانت قد وجهت عدة مطالب إلى سلطة أراضي إسرائيل للقيام بترميم المسجد، حيث تم تقديم وعود متكررة بتنفيذ العمل، إلا أنها لم تُنفذ. هذا الإهمال دفع اللجنة إلى تقديم الدعوى أمام المحكمة لضمان صيانة المسجد، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة أراضي إسرائيل منذ تسجيله باسمها بعد مصادرة الأرض".

وذكرت الدعوى أن "الحائط الغربي للمسجد التاريخي في حطين قد انهار خلال شهر آذار/ مارس الماضي بسبب الأمطار. حينها، عاينت لجنة وقف طرعان الأضرار برفقة ثلاثة مسؤولين من سلطة أراضي إسرائيل، وتم الاتفاق على بدء العمل في صيانة المسجد. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ أي إجراء، حيث توجهت اللجنة في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 برسالة عاجلة إلى سلطة أراضي إسرائيل تطالب بالبدء في الترميم، لكنها لم تتلق أي رد، ما يعكس تجاهلًا واضحًا للأمر".