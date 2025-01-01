434 شخصا بينهم 159 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2024

لقي 434 شخصا، بينهم 159 من المواطنين العرب، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، خلال العام الماضي 2024.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 434 شخصا، بينهم 159 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، خلال العام الماضي 2024.

وصباح اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه في حادث طرق مع شاحنة في مدينة أسدود، الساحلة، جنوبي البلاد.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.