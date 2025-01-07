اتهام متطرف يهودي بالاعتداء على الطبيب محمد مصالحة من كفر قرع

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد الشاب ليال ترنو عبدي (18 عامًا) من كفار بينس، نسبت إليه تهمة "الاعتداء بدافع عنصري على طبيب من كفر قرع، أدى إلى إصابته بأذى".

وطالبت النيابة العامة تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من الإجراءات.

وأضافت النيابة أن "خطورة المتهم تجلت من أفعاله عندما اعتدى على المشتكي، دون أي سبب واضح ودون أي خلفية ومعرفة مسبقة بينهما، بل كانت 'غلطته' الوحيدة هي أصله العربي".

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في حيفا، أنه يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أوقف الطبيب مصالحة من كفر قرع، سيارته كي يساعد المتهم الذي كان يلوح له، ركب المتهم سيارة المشتكي، وبعد أن لاحظ أنه من أصل عربي قال له "الحقيقة، أنا أريد أن يموت العرب كلهم، أنتم العرب ستموتون جميعًا، الحقيقة أنني جئت لأبحث عن عرب"، وبعدها بدأ بضربه بعنف.

وفي أثناء الاعتداء، ضرب المتهم المشتكي مرات عديدة على وجهه، مما أدى إلى إصابته، وفي وقت لاحق من الحادثة قام بعضه من خده. ونتيجة للاعتداء، أصيب الطبيب بجروح، منها كسر في الأصبع، جروح في وجهه وجسمه، ما استوجب تلقيه العلاج الطبي في المستشفى.